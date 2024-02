Con Miccichè: “Essere Napoleone, letteratura cinema e metaverso“

“Essere Napoleone. Letteratura, cinema e metaverso”. È oggi alle 17.30 nella sala Vincenzo Da Massa Carrara del Complesso di San Micheletto (via San Micheletto, 3), l’appuntamento con Carlo Micciché, dirigente e autore tv, docente di progettazione e scrittura per l’audiovisivo, scrittore, organizzato dall’associazione “Napoleone ed Elisa. Da Parigi alla Toscana” e dal Cineforum Cinit Ezechiele 25,17 con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Introduce e modera un interlocutore di grande esperienza: Pier Dario Marzi, docente e vicepresidente del Cineforum Cinit Ezechiele 25,17.

Miccichè racconta per la prima volta l’avventura dell’Empereur dai romanzi al grande e picco­lo schermo: è un viaggio sorprendente che, dalle pagine di Tolstoj, Stendhal e Balzac passa al Cinema Muto, ai Kolossal e alle Serie Tv per arrivare ai graphic novel e al videogaming. Perché narrare Napoleone, fuori dai libri di storia e dai cliché, rimane una scommessa aperta.

Carlo Miccichè è dirigente televisivo. Lavora da più di trent’anni nel mondo del­la ideazione e produzione di contenuti. Si occupa in particolare di analisi e sviluppo dell’adattamento dei romanzi per la fiction e il cinema.

Tiene corsi universitari di pro­gettazione e scrittura per l’audiovisivo. Ap­passionato di storia ed epopea napoleonica, ne coltiva da sempre lo studio.

Il libro è stato presentato per la prima volta da Book City Milano, al glorioso Cinema Anteo, passando poi per varie altre location, tra le quali il Museo Napoleonico di Roma per la ricorrenza del 5 maggio 2023 e l’acropoli del Centro Culturale de Laugier a fine agosto dello stesso anno. Info su http://napoleoneeilsuotempo.wordpress.com, www.facebook.com/napoleonidi, www.instagram.com/napoleoneedelisabonaparte/.