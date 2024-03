Con la scrittrice Verdile viaggio nella storia dello Statuto Leuciano

Venerdì primo marzo, alla presenza della Presidente Nazionale Concetta Corallo, della Presidente della Sezione Lucca, e di un pubblico molto attento, la scrittrice e giornalista Nadia Verdile, in una brillante ed interessantissima conferenza, ha ripercorso la storia dello Statuto Leuciano: elaborato e adottato nel 1789 grazie alla regina Maria Carolina e in vigore per dieci anni nella Real Comunità di San Leucio, sanciva per la prima volta l’uguaglianza tra donne e uomini. La serata è proseguita con una cena ricca di emozioni: C.Corallo ha consegnato la pergamena di Socia Onoraria ad una delle socie fondatrici della Sezione, Paola Romanelli, la quale ha evocato “ la sua lunga storia in Fidapa” con parole commoventi, destando profonde emozioni e suscitando affettuose congratulazioni da parte dei presenti. Un incontro organizzato da Fidapa ricco di contenuti e di importanti spunti.