Con il professor Zucconi viaggio nella peste del ’300 In più due giorni di spettacoli, tornei e cortei storici

Dalla ricostruzione storica alla scienza passando attraverso le credenze popolari e l’antico astio fra pisani e lucchesi, per parlare della peste come non lo si è mai fatto prima. Con la conferenza dal titolo La peste del ‘300, il professor Daniele Zucconi (nella foto) sarà ospite a Lucca Medievale 2023, la manifestazione in programma domani e domenica 4 giugno sul baluardo San Paolino delle Mura. Una due giorni ricca di iniziative, fra spettacoli, tornei, esibizioni e cortei storici, pronta a invadere la città toscana con un week end all’insegna della rievocazione medievale: per riscoprire il fascino di un’epoca che ha segnato la storia di Lucca. Organizzata dall’associazione di rievocazione storica lucchese, le Contarde San Paolino, fra i numerosi ospiti di Lucca Medievale 2023 - artisti, compagnie di rievocazione storia, associazioni provenienti da oltre Toscana – non poteva mancare il professor Daniele Zuccconi, storico ed esperto di Medioevo che insieme all’attrice Erles Modafferi accompagnerà i partecipanti del festival in un viaggio a tutto tondo nel mondo della peste del ‘300, questa domenica (4 giugno) alle 17.30 nei locali della Casermetta San Paolino.Si inizierà con alcuni cenni relativi all’impatto della peste sulla situazione demografica italiana di inizio ‘300, seguiti dai suoi percedenti nella storia - dall’antica Grecia a Costantinopoli, passando per Roma - per giungere all’epidemia che sconvolse la Toscana nel corso del ‘200. Il programma completo di Lucca Medievale 2023 su www.consanpaolino.org, sulle pagine Facebook Contrade San Paolino e Lucca Medievale, sulla pagina Instagram Consanpaolino e sulla pagina Fb dedicata a Lucca Medievale.