Con i giovani per ripartire Ecco i premi del Cesvot

Oltre 80mila euro di finanziamenti per i 17 progetti dell’area di Lucca vincitori del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì e il contributo delle 11 Fondazioni bancarie toscane. Il bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire" – che nasce dal progetto "Generazione Giovanisì. Creatività, innovazione, partecipazione" e la cui premiazione si è tenuta ieri mattina a Palazzo Orsetti – punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo.

"L’associazionismo rappresenta un luogo privilegiato dove si imparano e si esercitano le prerogative dell’essere cittadini – afferma il vice sindaco e assessore al sociale del Comune di Lucca Giovanni Minniti – questo bando rappresenta un’opportunità per ridare slancio alle attività delle associazioni e coinvolge tanti giovani".

"Si tratta di una occasione importante – ha aggiunto Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte – come Fondazione, per sostenere, in maniera coordinata sul territorio, idee, proposte e azioni di giovani". "Non possiamo che esprimere la soddisfazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – ha spiegato il suo presidente Marcello Bertocchini – per i risultati del bando e per il lavoro di rete tra istituzioni e associazioni".

Diciassette, come detto, i progetti vincitori: Buon Compleanno Ascolta La Mia Voce!, ente capofila Ascolta La Mia Voce Odv, finanziamento di 5mila euro; Esci, Cresci, Riesci, capofila Ente Diocesano per le Opere di Culto e Religione; La Croce Verde Lucca per la Sicurezza Stradale, capofila Croce Verde di Lucca; Mood-Migranti tra Oblio e Opportunità Defraudate, capofila Amani Nyayo; Un calcio all’esclusione, capofila amici dell’Oratorio Don Carlo Serafini di San Vito; Speed-Up, capofila Lucca Creative Hub Aps; Scuola di Live III ed. come diventare un giocatore di ruolo dal viv,; capofila Frd Fantasy Real Dreams Aps; Adolescenti in viaggio: Per aspera ad astra, capofila ass. culturale Cre.A; I volontari come strumenti musicali, sono diversi ma insieme, come un’orchestra, producono armonia, capofila Avo; Ricevere Donando: il Futuro è nel Presente, capofila Fratres di Quiesa; Semi di Teatro: i giovani mettono in scena il Futuro, Federazione Italiana Teatro di Lucca; Punto e virgola, capofila Arciconfraternita di Misericordia di Lucca; Volontari e volontarie per lo sport, capofila Aics; Giovani Volontari crescono!, capofila Croce Verde Lido di Camaiore; P.Ov, capofila Muttley’S Group Versilia; Noi ci siamo, capofila Experia Aps; Storie in circolo dalla memoria al digitale – generazioni insieme per vivere nel territorio, capofila La Giubba Aps.