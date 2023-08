"Con i figli allo stadio: La Lucchese di Lucca ci tiene uniti"

"Ad essere sincera, credo che ci serva una punta": con queste parole Agnese Paterni grande tifosa della Lucchese da quasi 30 anni, commenta la prossima stagione calcistica. Agnese è stata la prima donna ad acquistare quest’anno l’abbonamento stagionale. Dei 404 abbonamenti venduti nei primi due giorni, lei è stata la prima. "Portavo i miei bimbi allo stadio, e così è nata la mia passione. E una condivisione di emozioni con i miei figli che ancora oggi stanno al mio fianco durante le partite - spiega Agnese - . E’ una passione che ci tiene uniti". La signora Paterni (in foto Alcide con il portiere Coletta) è una tifosa sfegatata, che segue i rossoneri in tutta Italia per le trasferte, anche quelle più lontane: "Siamo partiti per Olbia con il traghetto, viaggio di una notte e in un giorno andata e ritorno, se questo non è amore?".

E perché no? Ci lascia anche un commento sul calcio mercato per la nuova stagione ricca di novità: "I nuovi acquisti mi sembrano molto validi, sono felice che la squadra si sia rafforzata, ma ad essere sincera ci servirebbe una bella punta, per i gol ovviamente". La passione riecheggia nella sua voce, come quando pochi giorni fa ha acquistato l’abbonamento annuale per il campionato nonostante le sue condizioni di salute non le permetteranno di vederla presente fin da subito "l’ho comprato con la speranza di riuscire ad esserci a tutte e perché no, di vederli accedere alla serie B". Dopo quasi trent’anni, la serie D, il fallimento, la rinascita, Agnese e i suoi figli, sono sempre stati lì pronti a tifare, in trasferta e non.

Rebecca Graziano