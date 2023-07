“Con i 900mila ora si rifinanzi la spesa sociale“

La Cgil di Lucca, per voce del Segretario Generale Fabrizio Simonetti, valuta positivamente le opportunità che si potrebbero aprire con la riduzione del capitale sociale di Farmacie Comunali Spa, che ha portato altri 900 mila euro nelle tasche del Comune di Lucca. “Questa somma apre infatti a diverse possibilità di impiego – sottolinea – e, secondo la Camera del Lavoro provinciale, la prima a dover essere presa in considerazione dovrebbe essere il rifinanziamento dei contributi sociali, che nel bilancio preventivo 2023 hanno visto una decurtazione di 700 mila euro“. “Ricordiamo infatti – continua – che nonostante il fenomeno si sia mitigato ultimamente, tantissime persone stanno ancora affrontando le difficoltà legate all’inflazione, con la conseguente notevole perdita di potere di acquisto per salari, stipendi e pensioni, con il boom dei prezzi di energia elettrica. Queste problematiche si sono tradotte negli scorsi anni anche in una seria emergenza abitativa, che ha visto molte famiglie in difficoltà nel coprire i costi dell’affitto eo delle utenze della propria casa. Sebbene il Comune di Lucca abbia previsto una variazione di bilancio per luglio, che riporterebbe 258 mila euro di fondi ai contributi sociali, di cui 150 mila destinati ai contributi per l’affitto, riteniamo che la situazione attuale permetta di fare ancora di più per le fasce di popolazione più deboli“.