Con Giani le celebrazioni per la “nuova“ provincia

Il 30 dicembre 2023, presso il Teatro Alfieri, si sono svolte le celebrazioni per il centenario del passaggio del nostro territorio alla Provincia di Lucca, dopo essere stato amministrato per 64 anni da quella di Massa. Era il 9 novembre 1923 quando veniva firmato dal re Vittorio Emanuele III il Regio Decreto n. 2490, approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di ottobre, che stabiliva l’aggregazione a Lucca. Con i suoi allora 17 Comuni e quasi 43.000 abitanti la Garfagnana diventava lucchese. Alla mattinata celebrativa hanno partecipato diversi esponenti politici, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e studiosi come il professore di Storia contemporanea Umberto Sereni. Nel suo intervento Giani ha ricordato come da sempre la Garfagnana sia stata una terra di confine, dove il passaggio di varie dominazioni ha ostacolato la creazione di un territorio forte. Per Sereni i garfagnini, che mai si erano interessati alla politica, hanno vissuto, in quel 1923, un periodo di orgoglio civico in cui si animavano discussioni tra coloro che parteggiavano per il passaggio a Lucca e quelli che volevano rimanere sotto Massa. Del resto Lucca era già punto di riferimento per diversi uffici importanti (Distretto militare, Tribunale.) e basilare era stata la costruzione della ferrovia. Si sentiva forte, in quei giorni, un richiamo verso quel capoluogo che oggi, talvolta, sentiamo un po’ distante, in particolare per i problemi legati alla viabilità non del tutto risolti. Comunque i nostri trisnonni scegliendo il passaggio a Lucca individuarono felicemente una nuova identità.