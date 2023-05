Con Don Moye tributo alla tradizione delle percussioni afro americane

Nodo al fazzoletto per domenica quando, alle ore 19.30, la Tenuta Dello Scompiglio di Vorno ospiterà il concerto di Famoudou Don Moye - Percussion & Brass Express trio. Famoudou Don Moye, batteristapercussionista dell’Art Ensemble of Chicago da oltre 50 anni presenta un tributo alla tradizione delle percussioni afroamericane e alle sue origini e influenze della diaspora africana. Il repertorio musicale comprende composizioni dello stesso Famoudou Don Moye, Lester Bowie, Joseph Jarman, Chico Freeman, Roscoe Mitchell, Christophe Leloil e altri.

Il trio in cui si esibisce - Famoudou Don Moye (nella foto), batteria, gong, bongos, congas e percussioni; Simon Sieger, piano, organo, trombone; Christophe Leloil, tromba, flicorno - è formato da musicisti di talento che hanno una conoscenza delle tradizioni del jazz, blues, funk, improvvisazione solista e collettiva. Il concerto, in collaborazione con Akamu sas, è il secondo di tre appuntamenti, in programma da aprile a giugno, dedicati al tema dell’improvvisazione, osservata attraverso linguaggi diversi che spaziano dal jazz al free jazz, passando per la musica aleatoria e contemporanea. La programmazione è curata da Antonio Caggiano, direttore artistico per l’attività musicale Dello Scompiglio. Biglietti da 10 a 15 euro che includono anche l’ingresso a mostre e installazioni alla Tenuta dello Scompiglio. Informazioni e prenotazioni: biglietteria Spe - 0583971125 [email protected] Il Progetto Dello Scompiglio è ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, e include l’Azienda, la Cucina e l’Associazione culturale.

L’associazione in particolare è nata nel 2007 e gestisce lo spazio espositivo producendo e ospitando spettacoli, concerti, mostre, installazioni, in più realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop.