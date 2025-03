”Con Collezionando inizia la primavera...“

Con ‘Lucca Collezionando’ inizia finalmente la primavera. Così il sindaco Mario Pardini, mandando un saluto a Dario Dino Guida, ha presentato la prima grande manifestazione dell’anno targata Lucca Crea.

"Ormai abbiamo riempito tutte e 365 le caselle del calendario – ha sottolineato l’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi – abbiamo appena concluso la mostra ‘Amano corpus Animae’ a Milano e l’esposizione dedicata a Sergio Staino a Scandicci. Adesso torniamo al Polo Fiere dopo il ‘ByWine’ con la prima manifestazione dedicata al fumetto, sempre più attenta alla trasmissione delle passioni tra generazioni, come bene emerge dal poster realizzato da Alice Milani per questa edizione".

"Con un team rinnovato, che può avvalersi delle capacità di Giada Lelli, Veruska Motta e Annalisa Quilici – ha ricordato il direttore Emanuele Vietina – siamo qui a presentare un’edizione ‘slow’ di quella che vuole essere una manifestazione spensierata e senza età. ‘Lucca Collezionando’ sta crescendo, aumentano gli espositori e le case editrici, ma anche i progetti legati alla nona arte, preludio di quello che porterà alla nascita del Museo del fumetto. La presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo all’inaugurazione dimostra come Lucca Crea sia diventata una risorsa preziosa per la Toscana e per l’Italia: ora la sfida è uscire dai confini nazionali".

J.Q.