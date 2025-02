Comunità energetica. Aperto lo sportello

Un’assemblea tra pochi giorni, a marzo, per illustrare i contributi annunciati dalla Regione Toscana (prossimamente sarà pubblicato un apposito bando) a favore di enti pubblici ed imprese facenti parte di una CER, Comunità Energetica Rinnovabile che installano nuovi impianti. Nel frattempo c’è uno sportello informativo (aperto il mercoledì mattina dalle 9 alle 12) al Parco Scientifico di Segromigno in Monte a disposizione di tutti coloro che sono interessati a conoscere il funzionamento della questione, avere informazioni per l’eventuale adesione (che è gratuita) anche con l’apporto di un consulente tecnico. C’è anche il sito web dedicato, cercapannori.it.

Presentata inoltre la prima configurazione di autoconsumo per la zona Matraia- Marlia al GSE (Gestore servizi elettrici) che una volta accettata sancirà l’accreditamento. La CER di Capannori, presieduta da Piero Tartagni, ha attualmente oltre 50 soci tra privati, cooperative, piccole e medie imprese, che vi hanno aderito in qualità di consumatori, consumatori-produttori o solamente produttori. Per tutti gli aderenti è previsto un vantaggio di tipo economico, un incentivo riconosciuto sia ai produttori che ai consumatori. "Siamo molto soddisfatti dell’alto numero di adesioni ricevute dalla CER di Capannori – afferma l’assessora all’ambiente Claudia Berti - ma il nostro obiettivo è quello di costituire un gruppo sempre più numeroso di cittadini, associazioni, attività commerciali, imprese, che si dotino di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili".

Ma.Ste.