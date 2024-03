Comuni, scuola ed energia. Giornata di confronto e dialogo

È stata un’occasione di dialogo, bilancio e rilancio per Comuni, Istituti scolastici e Usi civici, attori e protagonisti di tante attività svolte nel 2023 e progetti per il 2024, con anche la proposta di realizzare in Garfagnana una comunità energetica. Poi diverse tematiche affrontate di grande interesse attuale, dalla conservazione della natura alla ricerca e allo sviluppo sostenibile, turismo ed enogastronomia, agricoltura e forestazione. E’ quanto emerso nell’VIII assemblea territoriale (in foto) della Riserva di Biosfera Mab (uomo e biosfera) Unesco nell’Appennino tosco-emiliano per l’area Garfagnana-Valle del Serchio, svoltasi a Pieve Fosciana.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pieve Fosciana Francesco Angelini, del presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi, del consigliere regionale Mario Puppa, è seguito l’intervento del presidente del Parco nazionale e coordinatore della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliana Fausto Giovanelli con la proiezione di due filmati. Raffaella Mariani, vicepresidente del Parco, ha presentato la Riserva di Biosfera in Garfagnana e Valle del Serchio, puntando i riflettori sulle tematiche ambientali e sui progetti e finanziamenti destinati ai Comuni e agli istituti comprensivi sui programmi Unesco per il clima e Unesco per le scuole. E’ intervenuto anche il professor Marco Raugi dell’Università di Pisa. Quindi la tavola rotonda alla quale hanno preso parte il sindaco del Comune di Minucciano Nicola Poli, Antonio Sacchini (Usi Civici Sillano) e Fabrizio Ferrarini (Usi Civici Barga), la presidente del GalMontagnAppennino Marina Lauri e la presidente del progetto Comunità del Cibo Franca Bernardi. Conclusioni delle docenti Piera Fontanini (primaria Sillano), Alessandra Boni (primaria Gorfigliano), Monica Corfini (primaria Pieve Fosciana), Rosita Canini (Istituto Comprensivo di Barga).

Dino Magistrelli