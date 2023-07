Comuni "Ricicloni" Il successo di Capannori

Il Comune di Capannori è appena sesto in Toscana a livello generale per percentuale di raccolta differenziata, primo però fra gli Enti sopra i 25mila abitanti.

E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata da Legambiente, considerando come dato principale la quantità pro-capite prodotta di rifiuto non riciclabile. E per Capannori il dato è davvero molto buono, poiché la quantità di rifiuto non riciclabile pro-capite l’anno attualmente si attesta sui 74 chilogrammi, peraltro attualmente in diminuzione nell’anno in corso.

La percentuale di raccolta differenziata, secondo il sistema di calcolo della Regione Toscana, si attesta sull’87,7% (83,7% secondo la classifica di Legambiente che non tiene conto dei punti incentivanti rilasciati dalla Regione per compostaggio domestico e raccolta inerti). Dall’analisi dei dati del primo semestre 2023 condotta da Ascit emerge inoltre che la produzione di multimateriale si è ridotta di 56 tonnellate.