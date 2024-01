Comuni al voto 8 e 9 giugno. Candidature: cosa cambia

Poco meno di 5 mesi. L’8 e il 9 giugno prossimi infatti – sabato e domenica – , anche nei Comuni della Piana in cui sindaco, giunta e consiglio comunale sono in scadenza di mandato, si andrà alle urne. Stabiliti infatti i giorni dell’appuntamento elettorale: sabato 8 giugno si voterà dunque dalle ore 14 alle ore 22, mentre domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Ma la novità non si ferma qui. Poiché quest’oggi infatti è in programma l’approvazione del decreto legge che stabilirà il terzo mandato per i sindaci di comuni fino a 15mila abitanti e l’eliminazione di ogni vincolo per quelli fino a 5mila. In soldoni, i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5mila e fino a 15mila dopo l’approvazione del decreto legge di oggi potranno ricandidarsi anche per un terzo mandato mentre fino ad oggi tale possibilità si fermava a due.

Per i Comuni invece il cui numero di abitanti non supera i 5mila, in pratica non ci saranno più vincoli: in linea teorica dunque una persona potrà candidarsi e magari fare il sindaco anche più di tre volte consecutivamente. Nella Piana, l’unico sindaco che non è toccato da tale norma è Luca Menesini di Capannori il cui Comune supera – e di gran lunga – i 15mila abitanti. Dunque non potrà ricandidarsi. Ma negli altri Comuni, cosa potrebbe (il condizionale è d’obbligo) accadere?

Grande interesse per la possibilità che vedrà il via libera da oggi riguarderà ad esempio Altopascio (che conta oltre 15mila abitanti) e Porcari (che invece ne conta quasi 9mila): sia Sara D’Ambrosio che Leonardo Fornaciari sono entrambi al loro secondo mandato di governo anche se nella cittadina del Tau l’appuntamento con le urne sarà nel 2026 mentre a Porcari nel 2027. Diverso il caso per due Comuni sotto i 5mila abitanti: Montecarlo e Villa Basilica. Anche se si tratta di due territori che andranno al voto quest’anno, vedono alla guida due sindaci al primo mandato: rispettivamente Federico Carrara ed Elisa Anelli. Dunque per loro la caduta del limite di tre mandati è solo rimandata nel tempo. Il decreto legge in materia di elezioni è atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento modifica l’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.