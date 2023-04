Comune: sopralluogo alla palestra Bacchettoni Presto il via ai lavori

Dopo l’assegnazione dei lavori, l’amministrazione Pardini è in fase di stesura dei contratti per il cantiere alla Palestra Bacchettoni che partirà a estate. Ieri l’assessore Nicola Buchignani con i tecnici comunali e i progettisti si è recato – nell’ambito della Commissione Lavori pubblici presieduta da Marco Santi Guerrieri - nello storico edificio. Per una spesa di poco più di 6 milioni di euro, finanziata con mutuo a taso zero di 4,2 milioni dell’Istituto per il credito sportivo e con 1,8 milioni del PNRR, si prevede il recupero della grande palestra con omologazioni CONI per basket, pallavolo, ginnastica artistica, calcio a 5. I lavori dureranno quasi due anni.