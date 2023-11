Comune, Provincia e ufficio scolastico. Insieme per aiutare i giovani a scegliere Iniziativa promossa dal Comune di Lucca per accompagnare giovani e famiglie nelle scelte di percorsi formativi, scolastici e professionali. Obiettivo: costruire un percorso specifico per ogni ragazzo. Fine settimana intenso per affiancare i ragazzi nelle scelte significative. Priorità: crescita dei ragazzi e progettare il loro futuro.