"Comune pagherà 230 mila euro per l’occupazione di suoli privati"

Oltre 230 mila euro. E’ quanto deve pagare il Comune di Capannori per un terreno che avrebbe voluto utilizzare per finalità pubbliche.

La vicenda, che si è trascinata per diverso tempo, in ossequio alla solita burocrazia, è spiegata dall’ex consigliere comunale Paolo Rontani, che la ricostruisce e spiega come mai si è arrivati a questa conclusione.

"Nella seduta di consiglio comunale di alcuni giorni fa, è stata approvata la deliberazione numero 49 che, in buona sostanza, copre un debito fuori bilancio che il Comune di Capannori deve saldare in tempi brevissimi. Dalla parte narrativa dell’atto, si rileva, infatti, che l’Ente aveva occupato un terreno che apparteneva a privati per la costruzione di immobili destinati all’edilizia pubblica residenziale. Logicamente, i proprietari hanno attivato il Tribunale Amministrativo Regionale, TAR".

" Il procedimento si è conclusosi con la condanna del Municipio di piazza Moro che, a quel punto - prosegue Rontani -, aveva un bivio di fronte, con due possibili opzioni: restituire l’appezzamento in questione ai legittimi proprietari, oppure acquisirlo, attraverso una procedura di esproprio, con indennità calcolata e calibrata secondo i vigenti prezzi di mercato. La civica amministrazione ha scelto la seconda strada, comunicando la cifra proposta. I titolari però non hanno accettato e, contemporaneamente si sono attivati per inoltrare un ricorso con causa civile in Corte d’Appello a Firenze. Nel marzo 2023, quest’ultima ha accolto quasi tutte le richieste dei privati interessati, per un totale di euro 232.124,34, di cui ben 99.841,86 euro, aggiunti al valore del terreno, costituiscono l’ammontare risarcitorio, per così dire, per l’occupazione non dovuta secondo i giudici".

"Parte della cifra era già stata depositata nel gennaio 2023 - aggiugne -. Il resto, circa 45.000 con gli interessi, è stato conclusivamente riconosciuto il 26 luglio, quale debito fuori bilancio, da inviarsi pure alla Corte dei Conti".

" Tutto ciò – conclude Rontani – purtroppo è in linea con quanto accaduto negli anni nel settore lavori pubblici. Un breve riassunto per i più distratti – conclude l’ex consigliere, – partendo dall’asilo di Lammari, chiuso per carenze strutturali e rivalsa sulla ditta che fornì i materiali, proseguendo con lo stadio, per terminare con la piscina".

