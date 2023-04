Comune, l’avanzo supera i due milioni

Un avanzo di amministrazione di due milioni e 400mila euro, di cui un milione e mezzo libero e 900mila euro vincolati per legge come... paracadute in caso di crediti inesigibili o altri imprevisti. A ciò aggiungiamo un avanzo di competenza di 10 milioni e un risultato di amministrazione di 26 milioni.

Sono i numeri del rendiconto di gestione, un tempo si chiamava consuntivo, del Comune di Capannori, approvato, con i soli voti della maggioranza, in consiglio comunale. Entrando nel dettaglio, Il risultato di amministrazione 2022 si compone di una parte accantonata pari ad oltre 13 milioni di euro e di una parte vincolata che ammonta a circa 8 milioni. Non è stato fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. E’ inoltre diminuito l’indebitamento, pari a circa il 2%, abbondantemente al di sotto della soglia del 10% prevista dalla legge.

"Il rendiconto di gestione 2022 evidenzia un bilancio in attivo e con il pieno rispetto degli equilibri finanziari - spiega l’assessore al bilancio e alle finanze Ilaria Carmassi - nel corso del 2022 abbiamo mantenuto un elevato livello dei servizi, con un attenzione particolare alle fasce più deboli. Cospicue risorse sono stanziate dal nostro Ente nel 2023 per opere pubbliche sul territorio. Un avanzo risultato anche da un attento riaccertamento dei residui alla base dei provvedimenti correttivi realizzati e approvati dal consiglio comunale a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti; provvedimenti che la stessa ha valutato idonei, riconoscendo che il bilancio del Comune di Capannori è in equilibrio".

