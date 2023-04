Comune in aiuto nel pagamento Tari

Attingendo al fondo straordinario il Comune di Altopascio mette a disposizione 50mila euro per le famiglie in difficoltà con il pagamento della Tari da distribuire attraverso diverse modalità: riduzione del 50% della bolletta agli utenti che, alla scadenza del bando, posseggano una Isee non superiore a 8.531 euro e siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze, o terreni agricoli utilizzati non in forma imprenditoriale); riduzione del 50 per cento del tributo per i nuclei familiari al cui interno sia presente una persona con disabilità (da certificare ex Legge 10492) con Isee superiore a 8.531.

L’altra misura prevista è l’esenzione del tributo riconosciuta a coloro che abbiano l’indicazione economica non superiore a 6.932 euro e che non siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. Esenzione anche per i nuclei familiari, con Isee inferiore a 8.531 euro, al cui interno ci sia una persona con disabilità (da certificare ex Legge 10492). Tutte le informazioni e il modulo da compilare per richiedere la domanda disponibili qui: https:www.comune.altopascio.lu.itpawp-contentuploadsMod_Tari_domestica_riduzione2023-1.pdf. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 giugno.

"Ancora una volta ci poniamo accanto alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica - commentano gli assessori Valentina Bernardini e Alessio Minicozzi, rispettivamente al Sociale e ai Tributi - , per questo abbiamo deciso di stanziare una cifra considerevole che servirà a dare risposte concrete. Quest’anno, poi, siamo riusciti a rivalutare del 3 per cento le soglie Isee".

M.S.