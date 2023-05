Comune, i conti sono in ordine Avanzo di oltre 12 milioni di euro

I conti del Comune? L’esercizio finanziario 2022 si chiude con oltre 12 milioni di avanzo, anche dopo la cancellazione di 3,2 milioni di euro dall’avanzo libero e il loro conseguente passaggio a quello vincolato, così come richiesto dalla sezione regionale della Corte dei Conti che aveva ritenute improprie alcune operazioni contabili effettuate durante l’ultimo mandato del sindaco Tambellini. Lo schema di rendiconto di gestione è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale e adesso inizierà il suo iter nella terza commissione consiliare, per approdare in consiglio comunale il 12 giugno.

"Questo dato ha una doppia valenza – spiega l’assessore alle finanze Moreno Bruni – Da una parte infatti ci parla della complessiva stabilità dei valori economico-finanziari dell’Ente e ci dice che il lavoro di ricognizione degli uffici e quello di recupero sulla spesa operato dall’amministrazione comunale hanno dato i suoi frutti. D’altra parte un avanzo libero di questa consistenza ci mette al riparo da eventuali situazioni di incertezza che si dovessero verificare, come bene abbiamo appreso non solo dalla pandemia, ma anche dal conflitto in Ucraina, con la conseguente crisi energetica che ci ha costretto ad affrontare spese impreviste anche durante l’inverno appena trascorso. Ma, soprattutto, è nostra intenzione utilizzare parte delle risorse disponibili in nuovi progetti che ci consentiranno di migliorare la qualità della vita delle famiglie, di intervenire sulle opere pubbliche e di incrementare il decoro nei paesi più distanti dal centro storico".

Scendendo nel dettaglio, il 2022 è stato caratterizzato dagli effetti del conflitto tuttora in corso in Ucraina, che ha comportato un significativo incremento dei costi energetici e delle materie prime, determinando costi maggiori pari a 2.086.090 euro per l’elettricità e di 751.816 euro per il combustibile da riscaldamento. Il governo nazionale è intervenuto con l’erogazione di misure di sostegno degli enti locali e il Comune ha ricevuto 1.154.038 euro. La restante parte dei maggiori costi per l’energia è stata dunque sostenuta con risorse proprie, facendo ricorso all’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Anche nel 2022, inoltre, è stato necessario tornare a sostenere le famiglie e le imprese, con provvedimenti per oltre un milione di euro. Contemporaneamente il governo è tornato, anche nell’anno 2022, a ristorare gli enti locali dalla perdita di gettito di alcune entrate proprie derivanti dal perdurare di alcune misure di agevolazione sulle tariffe, e in questo ambito il Comune ha ricevuto la somma complessiva di 568.005 euro.