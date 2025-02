Comune e Scuola Imt. Convenzione per tre anni

Importante accordo tra il Comune di Lucca e Imt Alti Studi di Lucca. Si tratta di una convenzione quadro, della durata di tre anni, che prevede l’attuazione di un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Comune e della Scuola Imt finalizzato ad intraprendere azioni di coordinamento, programmazione, sviluppo, divulgazione scientifica e coinvolgimento del pubblico, ma anche di analisi e di studio, nonché di individuazione di soluzioni relative, ad esempio, a programmazione e cultura, turismo, attività produttive e industriali. La firma della stipula, porta i nomi del sindaco di Lucca Mario Pardini e del rettore di Imt, Lorenzo Casini. Si legge in una nota di Palazzo Orsetti: "In base alle specifiche esigenze, alle diverse progettualità ed in funzione delle tematiche di volta in volta affrontate, il tavolo tecnico potrà avvalersi del supporto di ulteriori esperti". Una proficua collaborazione, dunque, nel nome della presenza a Lucca della scuola Imt il cui legame con il territorio produce, come in questo caso, prospettive utili e interessanti.

"Quello di oggi è un momento importante per la città – spiega il sindaco di Lucca Mario Pardini – perché il rinnovo dell’accordo quadro fra Comune di Lucca e Scuola Imt Alti Studi rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un futuro condiviso che punta sull’eccellenza, insieme ad una scuola che cresce, investendo nella sperimentazione e con lo sguardo sempre rivolto al progresso della nostra comunità". La collaborazione tra Comune e Imt nasce da tempo con l’obiettivo di utilizzare le alte professionalità presenti nell’ateneo, a vantaggio dei bisogni dell’ente e dei cittadini. "La firma di questo accordo quadro – afferma il rettore Lorenzo Casini – consentirà di mettere a sistema tutta una serie di iniziative comuni, nell’ottica di un rafforzamento della collaborazione tra i due enti; adesso, con l’attivazione di un tavolo tecnico permanente – conclude il professore – sarà possibile un maggiore coordinamento delle attività, nel perseguimento del miglior interesse pubblico della città". L’amministrazione comunale fa sapere che le modalità operative della convenzione quadro saranno disciplinate da singoli accordi attuativi, che regoleranno di volta in volta le attività, gli obiettivi e le tempistiche, individuando le eventuali risorse e i relativi oneri finanziari.