Comune e Real Academy. Faccia a faccia a Palazzo Orsetti sul futuro della scuola calcio

Real Academy - Comune di Lucca, ecco un nuovo incontro. Come annunciato, si è svolto ieri, in sala degli Specchi di palazzo Orsetti, un nuovo faccia a faccia promosso dall’amministrazione comunale con una rappresentanza dei genitori dei bambini e ragazzi che frequentano la Real Academy Lucca il cui campo di San Cassiano (di proprietà del Comune) è stato sgomberato nelle scorse settimane con l’intervento della forza pubblica e non senza dure polemiche a causa degli abusi edilizi e delle opere non a norma realizzate dal concessionario.

Si è trattato del secondo incontro con i genitori degli allievi della scuola calcio, dopo quello avvenuto nell’ottobre scorso, e ha avuto lo scopo di fornire soluzioni logistiche utili a terminare la stagione sportiva, visto che il pronunciamento del Consiglio di Stato ha risolto la concessione per la gestione dell’impianto sportivo di San Cassiano a Vico ora di nuovo nelle mani comunali. Alla riunione hanno preso parte per il Comune l’assessore allo Sport Fabio Barsanti, il presidente della commissione lavori pubblici Marco Santi Guerrieri, le dirigenti allo sport Paola Angeli, all’edilizia sportiva Antonella Giannini, la funzionaria responsabile dell’ufficio sport e una dipendente dell’edilizia sportiva, mentre per la scuola calcio erano presenti un gruppo di genitori tra cui lo stesso presidente Claudio Polonia.

"L’amministrazione – si legge in una nota di Palazzo Orsetti – ha ribadito ai genitori che fino al termine della stagione c’è la possibilità di utilizzare, oltre all’impianto di San Vito (di fatto già a disposizione della società), quello di Santa Maria a Colle per gli allenamenti e quello di Sant’Anna per alcune partite nel fine settimana e che gli impianti saranno a disposizione degli atleti del Real Academy già a partire da questo fine settimana". Inoltre, poiché i genitori hanno fatto presente la difficoltà di circa una sessantina di ragazzi a spostarsi, l’amministrazione comunale verificherà la possibilità di mettere a disposizione un pulmino che colleghi l’impianto di San Cassiano a Vico con quello di Santa Maria a Colle, in modo tale che i ragazzi che normalmente si recavano agli allenamenti in autonomia, a piedi o in bicicletta, possano continuare a farlo, utilizzando poi il bus per raggiungere il campo di Santa Maria a Colle.

Come si ricorderà, l’8 febbraio scorso, al momento dello sgombero, il presidente della Real Academy si era cosparso di benzina, minacciando di darsi fuoco per impedire che la struttura tornasse nella disponibilità del Comune, finendo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Stamani comparirà in tribunale per il processo con rito direttissimo.

F.Vin.