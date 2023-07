Comune di Pistoia, Via Pisana, sfalcio erbe in via del Brennero

“Forse saranno state le polemiche montate dalle opposizioni nei confronti dell’amministrazione comunale, relative allo sfalcio delle erbe condotte lungo i fossati degli spalti delle Mura, riconosciuti come “corridoi ecologici”, che il Comune ha deciso, questa volta, di prenderle in considerazione e applicarle alla via Pisana, ex via del Brennero. Infatti – segnala Franco Banducci – è da parecchio tempo che il Comune non provvede a effettuare la normale manutenzione del tratto urbano di tale arteria, in particolare lungo la carreggiata e il parapetto del fosso Ducaia“.