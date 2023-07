Comune di Altopascio, ordinanza per sistemare campi e fosse posticipata al 16 luglio

Un giugno così piovoso non lo si vedeva da tempo. Per questo motivo il Comune di Altopascio ha deciso di posticipare al 16 luglio l’ordinanza per la pulizia e il mantenimento dei campi e delle fosse. "Abbiamo deciso di dare ulteriore tempo ai proprietari per sistemare i terreni compatibilmente con il meteo - spiega il vicesindaco con delega all’ambiente Daniel Toci - con questa ordinanza sollecitiamo i cittadini affinché sistemino i campi e le fosse di loro proprietà". L’ordinanza si rivolge ai proprietari, ai conduttori o agli affittuari dei fondi agricoli e dei terreni in genere e chiede procedere a propria cura e spese, entro e non oltre il 16 luglio 2023 ai seguenti interventi sul territorio: sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, delle sterpaglie e della vegetazione incolta.