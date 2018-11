Lucca, 27 novembre 2018 - Maxi operazione della Polizia di Stato di Lucca. I poliziotti della squadra mobile e del Commissariato di Forte dei Marmi questa mattina hanno eseguito numerose misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di oro provento di furti in abitazione tra Massa Carrara, La Spezia e Versilia.

Tra gli arrestati anche i titolari di quattro compro oro della Versilia e di Arezzo. Otre quaranta le perquisizioni che hanno interessato diverse province del centro Italia. Sequestrati dalla Guardia di Finanzia di Lucca immobili per un valore di oltre un milione di euro. L'oro provento dei furti in abitazione, consumati da sinti e rom della Versilia, veniva acquistato dai compro oro di Viareggio (Lucca e Pietrasanta), fuso in lingotti d'oro e rivenduto ai compro oro aretini. Il giro di affari ammonta a mezzo milione d'euro.

Le investigazioni hanno riguardato 44 indagati, a vario titolo coinvolti in due sodalizi criminali dediti alla commissione di furti nelle Province di Lucca, Massa Carrara e La Spezia e alla successiva ricettazione e riciclaggio, anche tramite esercizi “compro oro“, dei relativi proventi illeciti. I dettagli dell’operazione sono stati diffusi e illustrati nel corso della conferenza stampa, presieduta dal Procuratore della Repubblica di Lucca, Pietro Suchan: 33 misure cautelari, di cui 24 custodie in carcere, 44 indagati per 219 capi di imputazione e sequestri per un valore di quasi un milione di euro. Questi i numeri della maxi operazione che da stamattina sta impegnando gli uomini della Polizia di Stato della Questura di Lucca - coadiuvata dalle Squadre Mobili delle Questure di Arezzo, Massa, Pisa e Firenze, di Commissariati di Carrara, Empoli e Sarzana - e il locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Tra le forze impiegate numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e un'unità del Reparto Volo di Firenze. Otre a quaranta perquisizioni in diverse province del centro Italia, la Procura della Repubblica di Lucca ha disposto il sequestro preventivo di una “gioielleria-compro oro”, situata a Viareggio; mentre è in corso il sequestro di numerosi conti correnti bancari da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca. L'operazione ha disarticolato ben due associazioni a delinquere.

La prima, un sodalizio di giovani albanesi dediti ai furti in abitazione, consumati nelle province di Lucca, Massa e La Spezia, e alla ricettazione di preziosi: i ladri colpivano nelle abitazioni alla presenza delle vittime, tutte le notti, ad eccezione della domenica. Le indagine, avviate dagli uomini del Commissariato di Forte dei Marmi, hanno ricostruito 89 furti, il primo dei quali risalente ad agosto 2015. Il sodalizio, durante i furti, puntava ai monili in oro potendo contare su un canale privilegiato per la monetizzazione: due compro oro della Versilia, entrambi riconducibili alla famiglia Fiorentino, da anni residente a Massarosa. Nel prosieguo delle indagini, la sinergia investigativa tra gli uomini del Commissariato di Forte dei Marmi e la Squadra Mobile di Lucca ha fatto luce su una seconda e più articolata associazione a delinquere dedita alla ricettazione e al riciclaggio di chili e chili d'oro provento di furto, per un volume di affari di oltre 550 mila euro documentato in soli 9 mesi di indagine.

A capo del sodalizio Gennaro Fiorentino, 55enne napoletano; con lui, la moglie Serena Cioni e i due figli. Il primo, Matteo, 30 enne, un diploma da orafo, titolare della licenza del compro oro Orofino GMT, a Viareggio in via Macchiavelli 74, coadiuvato dal delegato Alessandro Iselli, 50 enne di Massa, su indicazione del padre Gennaro, acquistava l'oro da sinti e rom della Versilia, dediti in via pressoché esclusiva ai furti in abitazione. Il secondo figlio, con le stesse modalità del primo, gestiva un secondo compro oro a Pietrasanta (Lucca) il secondo compro oro della famiglia. Il sodalizio, consapevole della provenienza illecita dei preziosi acquistati, immediatamente dopo l'acquisto, per renderli irriconoscibili, li sezionava e li schiacciava. L’oro era poi fuso in lingotti artigianali nella fonderia che Gennaro Fiorentino aveva allestito illegalmente nella stalla della propria abitazione, in via Delle Rose, a Massarosa (Lucca).

Per non destare sospetti e garantire un minimo di fatturato alle attività la famiglia Fiorentino e il loro delegato Iselli annotavano, sul registro di P.S., solo una parte dei monili in oro acquistati da sinti e rom - quelli più comuni e meno riconducibili all'attività delittuosa – registrandoli a nome di ignari clienti, dei cui documenti disponevano in ragione di precedenti acquisti. In altri casi si avvalevano di conoscenti compiacenti, a carico dei quali registravano cospicui quantitativi d'oro provento di furto, che i Fiorentino pagavano, fittiziamente, con assegni tratti sul conto corrente del negozio; il cliente compiacente, una volta incassato l’assegno, restituiva ai Fiorentino il denaro “ripulito” in cambio di un seguo compenso. Dopo un controllo della Polizia di Stato (risalente a novembre dell’anno scorso), il sodalizio iniziò a trascrive i nomi dei sinti e dei Rom che portavano la refurtiva in negozio; tuttavia, per non scoraggiare i “clienti”, al posto dei monili effettivamente consegnati venivano registrati altri preziosi, quelli lecitamente custoditi in negozio.

Indagando i Fiorentino e seguendo il denaro ripulito gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Forte dei Marmi sono approdati ad una fonderia e un compro oro di Arezzo. I Fiorentino portavano l’oro fuso in lingotti artigianali a due sodali aretini Giorgio Bellucci e Roberto Marrazzo, quest'ultimo proprietario del compro oro “Il mercatino dell’oro”, in via Alessandro del Borro 57/A. I due acquistavano l'oro in contanti, per poi rifonderlo e ripulirlo attraverso una fonderia della città.

A novembre dell'anno scorso Gennaro Fiorentino e Alessandro Iselli andarono ad Arezzo con 1630 grammi di oro. L’oro, fuso in un lingotto nella fonderia di via Calamandrei, fu acquistato da Bellucci e Marrazzo al prezzo di 55.600 euro in contanti. Il 4 dicembre successivo, sempre Fiorentino e Iselli, cedettero ai due aretini 1 chilo d’oro per 30 mila euro; il 15 gennaio 2018, due lingotti di circa 4 chili al prezzo di 100 mila euro; il 14 febbraio, 2201 grammi per 66 800 euro.

Il 16 febbraio, Fiorentino e Iselli, all'incontro per l'ennesima cessione di oro a Bellucci e Marrazzo, trovarono ad Arezzo gli investigatori delle Squadre Mobili di Lucca e Arezzo e del Commissariato di Forte dei Marmi. In quella occasione furono sequestrati un lingotto artigianale di 2491 grammi e circa 70 mila euro in contanti. Quello stesso giorno, in Versilia, durante la perquisizione dei compro oro di Viareggio e Pietrasanta, furono rinvenuti e sequestrati frammenti di monili in oro, tagliati e deformati, un piccolo lingotto artigianale di 159,9 grammi e orologi Rolex di provenienza illecita.

Per ritornare in possesso dell'oro sequestrato Gennaro Fiorentino e la moglie non esitarono a chiedere ad un affezionato cliente di Modena di formare un documento falso, effettivamente prodotto nell'udienza innanzi al Tribunale collegiale del Riesame, allo scopo di dimostrare la legittima provenienza di alcuni Rolex sequestrati.

Stamattina, su ordinanza del GIP di Lucca, sono stati portati in carcere Gennaro Fiorentino e Serena Cioni, il loro figlio Matteo, Alessandro Iselli e due compro oro aretini, Marrazzo e Bellucci. Con loro, sono stati arrestati per furti concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio di monili in oro provento di attività delittuosa, anche per tre albanesi, 3 rumeni, 11 sinti e un italiano, residenti nelle province di Lucca, Massa, Pisa e Firenze.

Si tratta di Augustin Sherri, Lucia Lafleur, Cesare Satori, Paolo Braidich, Natascia Held, Vittorio Levacovich, Jenny Facci, Vittorio Bodino, Mauro Dellachà, Valentino Dellachà, Salvatore Fiorentino.

Altri indagati per ricettazione sono stati sottoposti al divieto o obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (Roberto Florian Chilimbar Copalea, Stefania Nardi, Lisa Mastini, Manuel Rossano Iussi, Giuseppe D'Andrea, Carmelo Scerri).

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca, lavorando in stretta sinergia con la Polizia di Stato, ha effettuato indagini “a tappeto” di carattere patrimoniale e finanziario. Incrociando i propri accertamenti con le risultanze delle attività investigative ha ricostruito compiutamente, anche attraverso l’esame dei rispettivi rapporti finanziari, il profilo economico e patrimoniale dei 44 indagati. In tal modo, è stato possibile pervenire al sequestro preventivo della principale “gioielleria-compro oro” indagata, di un appartamento intestato ad un compiacente “prestanome” e di numerose attività finanziarie, il cui valore è tuttora in fase di quantificazione.

