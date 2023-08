Compriamo a Castelnuvo, il bilancio "Ottimo lavoro, sguardo al futuro"

Con il presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, Andrea Baiocchi, facciamo il bilancio della Settimana del Commercio numero 40. "Abbiamo vissuto – commenta con soddisfazione Baiocchi- undici serate di gran movimento a Castelnuovo con spettacoli di livello e con l’obiettivo raggiunto di far girare l’economia del nostro paese. Era un’edizione molto attesa, ricca di significati e non era facile mantenere le aspettative, ma ci siamo riusciti grazie al lavoro del nostro staff composto da tanti giovani che hanno portato idee, entusiasmo e soprattutto tante persone a Castelnuovo". Lo spettacolo pirotecnico del 14 agosto è stato il clou con uno show davvero senza precedenti e migliaia di persone si sono riversate a Castelnuovo per ogni singola serata, vero?

"I fuochi d’artificio rappresentano sicuramente il primo ricordo di questa edizione. Grazie alla partnership con Lucart abbiamo visto uno spettacolo davvero unico. Ma tutte le serate hanno funzionato e per questo bisogna ringraziare anche le varie realtà del territorio che hanno partecipato, dalle associazioni culturali a quelle sportive, a quelle di volontariato. La Settimana si conferma la festa di tutti, la festa di Castelnuovo. Grazie anche all’amministrazione comunale che ci è stata vicina e ci ha supportato dal punto di vista tecnico". Una delle serate con maggiori presenze è stata quella del mercatino sotto le stelle a conferma di un valore commerciale ancora forte per Castelnuovo nonostante il momento non sia dei migliori.

"Vedremo presto che volto assumerà Castelnuovo tra chiusure e anche nuove aperture nello spazio della ex Valserchio. Come associazione vigileremo pronti a fare la nostra parte. Il mercatino? Un successo fatto dagli stessi commercianti. Alcune attività non associate sono state aperte durante tutto l’evento. Ci piacerebbe però che oggi, a bocce ferme, riconoscessero l’importanza della Settimana e degli altri eventi che organizziamo ed entrassero a far parte della nostra associazione per farla ancora più forte e farla crescere ancora". L’associazione ringrazia i main sponsor Lucart, Idrotherm, Intersonda, Guidi Gino, Carrefour e tutti gli sponsor coinvolti, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Dino Magistrelli