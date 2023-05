Compra una finta assicurazione Ingannata da un messaggio

"La tua polizza assicurativa sta per scadere, contatta il nostro esperto per rinnovarlo". Ma il messaggio cela in realtà una truffa. Se però chi lo riceve deve effettivamente rinnovare la polizza, allora cadere nella trappola è ancora più facile. È accauduto a una donna di 65 anni, residente in provincia. Credendolo reale ha contatto il numero inserito nel messaggio e ha accettato l’offerta del finto assicuratore. Ma dopo aver pagato 320 euro, della polizza neanche l’ombra. Quando ha chiesto di annullare l’operazione, il truffatore le ha detto che prima di ricevere il rimborso avrebbe dovuto pagare 666 euro. La donna, insospettita, ha comunque effettuato il pagamento perché convinta di doverne versare solo 6,66 euro. Così ha fatto. A quel punto il sedicente venditore l’ha chiamata, infastidito. Atteggiamento che ha confermato i sospetti della donna, che ha subito sporto denuncia. In Procura c’è adesso un’indagine aperta.