Composizione d’opera Successo del corso

Giovedì scorso, 31 agosto, si è concluso alla presenza del sindaco Mario Pardini, nei locali del complesso di San Micheletto messi a disposizione dalla Fondazione CRL, la settima edizione del Puccini International Opera Composition Course, organizzato dalla associazione lucchese di musica contemporanea Cluster e dal Puccini International Opera Composition Academy Lucca. Il corso di quest’anno ha visto la presenza di sette giovani compositori: quattro dal Messico (Linda Aguirre Yañez, Cielo Marian Padilla Tamez, Alan Alfonso Sánchez Ruiz, Roberto Carlos Flores Pérez), uno dalla Colombia (José Luis García Arriola), uno dal Paraguay (Stefano Gabriel Pavetti Serratti) e uno dall’Italia (Lorenzo Corsaro, oltre all’uditore Mauro Bedendi). Durante le due intense settimane di lavoro, hanno sviluppato, con docenti di fama internazionale (Girolamo Deraco, Maria Elena Romanazzi, Alessandro Bianchi, Antonio Agostini, Edoardo Vella, Stefano Teani, Gabriele Micheli, Giuseppe Nicolò, Roberto Giurano, oltre alla speciale partecipazione dei compositori Eduardo Caballero dal Messico e Jason Barabba dagli Usa), il loro progetto lirico con lezioni di composizione, regia, direzione d’orchestra, scenografia e librettistica. Nozioni fondamentali per mettere in scena l’anno prossimo in prima assoluta, sul palco del Teatro San Girolamo, le loro opere da camera durante il Puccini Chamber Opera Festival, a coronamento di un progetto unico al mondo e nel nome di Giacomo Puccini. Il tutto mettendo a frutto importanti collaborazioni come quella con la Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli e con il comune di Ostra, con il proposito di realizzare l’anno prossimo, nel Teatro La Vittoria, un progetto operistico dedicato ad Ostra che coinvolgerà i compositori dell’Accademia.