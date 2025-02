Commozione e lacrime in duomo. L’ultimo saluto a Giorgetti

Tante persone ieri in Duomo a Castelnuovo hanno dato l’estremo saluto a Riccardo Giorgetti, scomparso all’età di 76 anni, dopo lunga malattia. Ha lasciato nel dolore la moglie Maria Teresa Pucci, per tanti anni insegnante di Lettere nella locale Scuola Media e le figlie Luisa e Emilia, parenti e gli amici delle escursioni in montagna, del calcio e delle passeggiate per Castelnuovo da quando era in pensione.

Giorgetti aveva svolto l’attività lavorativa in Comune a Castelnuovo all’Ufficio Anagrafe fino a diventarne responsabile. Da giovane aveva collaborato anche con l’Autoscuola Aquilini come istruttore di guida. Anche la sezione Cai "Roberto Nobili" di Castelnuovo lo ricorsa con affetto. L’Us. Castelnuovo si unisce al dolore della famiglia ricordando il suo legame con la società, prima come giocatore a cavallo tra gli anni‘60 e ‘70, poi come dirigente e allenatore della Juniores gialloblù che nel 1976 vinse il campionato interprovinciale, approdando alla fase regionale, dove però venne sconfitta dal Calenzano.

Alla famiglia giungano anche le condoglianze della nostra redazione.

Dino Magistrelli