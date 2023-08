Commozione a Minucciano per la scomparsa della dott.ssa Elisa

Profonda commozione in Garfagnana ed in particolare a Minucciano e a Vagli Sopra per la prematura scomparsa della dottoressa Elisa Filippetti, 41 anni, in seguito a una grave malattia che non le ha lasciato scampo dopo quattro anni di sofferenze, nonostante tutte le possibili cure. Da oggi riposerà nel cimitero di Minucciano, paese dove era cresciuta con papà Alfredo, già impiegato nel settore marmifero e mamma Anna Maria Lorenzoni, nativa di Vagli Sopra e insegnante di Lettere in pensione. Insieme ai genitori, Elisa lascia nel dolore gli zii materni Palmira, Clara, Cristiana, Francesco e Andrea Lorenzoni con le loro famiglie, paesani e amici. Tantissimi gli attestati di condoglianze e di vicinanza giunti in queste ore alla famiglia Filippetti-Lorenzoni. Dopo la maturità scientifica al Liceo "Galilei" a Castelnuovo, si era brillantemente laureata in Medicina e chirurgia all’Università di Pisa, dove si era specializzata, con 110 e lode, in Igiene e Medicina preventiva. Tutti hanno ne hanno sempre apprezzato la competenza, il buon carattere e la grande disponibilità nei confronti dei colleghi, a cui lascia un indelebile ricordo e il rammarico per la prematura perdita. "Elisa – la ricorda la collega e cugina Serena Giorgi- non era soltanto una professionista colta e preparata, autrice di numerosi articoli scientifici, ma anche un medico di grande empatia, solare, rispettosa, a cui tutti volevamo bene". A nome della comunità medica ed universitaria, hanno espresso il loro cordoglio il dottor Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Pisa, e il professor Angelo Baggiani, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Pisa.

Dino Magistrelli