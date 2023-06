Commissione per il servizio idrico Via libera all’unanimità in consiglio

E commissione sia, l’ennesima. Il consiglio comunale di Lucca ha votato all’unanimità un ordine del giorno dell’opposizione ma firmato anche dalla maggioranza, in cui si prevede la costituzione di una commissione speciale sul servizio idrico. Un tema che diventa ogni giorno più caldo, visto che la concessione di Geal – che a Lucca gestisce (e bene) il servizio idrico – è in vista della scadenza, fissata nel 2025. Dopo quella data, se non ci saranno colpi di scena o proroghe, Lucca, dopo il trasporto pubblico e l’erogazione del gas, perderà anche la sua storica azienda di riferimento. Al termine di un dibattito durato ore, il consiglio comunale aperto convocato sulla materia e che ha visto il consueto scambio polemico di responsabilità tra vecchia e nuova maggioranza, si è deciso per votare un documento comune.

Tanti gli interventi, tra cui quello del neo-presidente di Geal, Paolo Buchignani che ha ricordato come l’acqua sia un bene da difendere e tutelare. "Ho trovato una società virtuosa e ben improntata verso il futuro – ha spiegato – nel 2025 scadrà la convenzione e in tale situazione ne risente l’attività progettazione e di investimenti per nuove estensioni di rete come quella della fognatura. Sono previsti comunque numerosi investimenti: 3,5 milioni nel 2023, 2,5 milioni nel 2024 e 1,6 nel 2025. A questi si sommano gli interventi per le manutenzioni: 2,3 milioni nel 2023, 2,1 nel 2024 e 1,6 nel 2025. Circa il futuro, l’auspicio è quello di perseguire la migliore soluzione possibile. Oggi il concessionario Geal si è dimostrato un partner affidabile e potenzialmente idoneo ad un’eventuale prosecuzione di un’attività gestoria della concessione qualora ci siano le condizioni".

In chiusura di dibattito, prima del voto finale all’unanimità che ha sancito l’istituzione della commissione, ha preso la parola anche il sindaco Mario Pardini. "La nostra posizione è lineare – ha ricordato – dalla campagna elettorale in poi abbiamo sempre detto che avremmo provato la strada dell’estensione della concessione. Siamo in ritardo? Lo saremmo se in questo anno non avessimo fatto nulla, invece ci siamo chiariti le idee, l’obiettivo è valorizzare più possibile tutte le partecipate, in cui Geal riveste un ruolo importantissimo. Quello che succederà, sarà nell’interesse della città, ritengo importante una commissione: nessuna via è preclusa. Il giorno che dovessimo sapere che non è possibile allungare la concessione, ci muoveremo di conseguenza sempre nell’interesse della città. Abbiamo un patrimonio che è nella nostra acqua, ma abbiamo anche i dipendenti che hanno permesso di cogliere risultati importanti, il capitale umano va valorizzato e tutelato e svolgeranno un ruolo di consulenza anche nei lavori della commissione".

Per Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega, è prioritario che Lucca non perda la sua azienda e la sua acqua. "La Lega – spiega – metterà in atto ogni azione possibile per far sì che questo modello societario da sempre virtuoso ed al tempo stesso socialmente e culturalmente identitario della città, sia salvaguardato dalle solite politiche accentratrici care al Pd regionale che come sempre pensa alla spartizione del potere e delle poltrone ma non alle esigenze dei cittadini e delle comunità".