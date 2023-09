Commissione pari opportunità a Villa Collemandina

È stata fissata la nuova scadenza, a sabato 30 settembre, per la presentazione delle candidature a componente della commissione pari opportunità del Comune di Villa Collemandina. Cinque i cittadinicittadine che verranno scelti tra tutte le domande pervenute al Comune. La commissione pari opportunità del Comune di Villa Collemandina sarà composta da un assessore o un consigliere con la delega alle pari opportunità, tre consiglieri comunali (due di maggioranza ed uno di minoranza) designati dai rispettivi gruppi consiliari e quattro donne ed un uomo residenti sul territorio comunale.

"La Commissione - si legge sulla determina - è istituita per favorire lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, stato di salute ed età, si trovino a vivere una situazione di svantaggio. La commissione è un organo consultivo e propositivo del consiglio comunale e della giunta ed esercita le sue funzioni in piena autonomia, promuovendo iniziative di partecipazione democratica, informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma di discriminazione e violenza".

Dino Magistrelli