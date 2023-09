"Commissione di Garanzia a Lucca: Rinviata la discussione sull'incarico a Tronca"

Rinviata la commissione Controllo e Garanzia che doveva discutere dell’incarico di consulenza assegnato da Lucca Holding all’ex prefetto della città Francesco Tronca. A renderlo noto è lo stesso presidente della commissione il Pd Francesco Raspinim in seguito alla richiesta dell’amministratore unico di Lucca Holding, Marco Porciani, di chiedere una proroga di 30 giorni per rispondere all’accesso agli atti relativi alla consulenza di Tronca.

"In qualità di presidente – spiega Raspini – ho deciso di chiedere l’acquisizione degli atti alla base dell’affidamento dell’incarico a Tronca per consentire un dibattito realmente informato e trasparente. L’ho fatto con un congruo preavviso presentando richiesta il 29 agosto in vista della commissione dell’11 settembre dato che il regolamento del consiglio comunale stabilisce che l’accesso agli atti del consigliere va garantito entro 3 giorni, prorogabile, ma solo fino a 20 giorni e solo in casi eccezionali di particolare complessità".

Per Raspini, quale sia la complessità nel mettere a disposizione gli atti di un affidamento diretto rimane un mistero.

"Onestamente – aggiunge – fa un po’ sorridere che Porciani se la cavi tirando in ballo le ferie di una dipendente. Ma, se così è stato deciso, ci adeguiamo. Tuttavia, ritenendo importante svolgere la commissione con tutti i documenti visibili e disponibili, è più opportuno rinviare la seduta della commissione controllo e garanzia che riconvocherò non appena mi saranno consegnati gli atti richiesti che, immediatamente, metterò a disposizione dei membri della commissione e di tutti i capigruppo, in modo che si possa affrontare la discussione con cognizione di causa".

Per l’ex candidato sindaco del centrosinistra, infine, non esclude ulteriori approfondimenti sulla scorta di quanto dichiarato dall’ex assessore di centrodestra Marco Chiari, anch’esso molto critico verso l’affidamento dell’incarico a Tronca.