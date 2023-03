Commissione consiliare lavori pubblici Raffica di sopralluoghi

Raffica di sopralluoghi per la commissione consiliare Lavori Pubblici che ha avviato un vero e proprio tour in presenza alle strutture comunali che da anni sono al centro delle ipotesi di recupero. Mercoledì 5 aprile palestra Bacchettoni, mentre mercoledì 29 marzo torneranno alla ex Manifattura Tabacchi, con ingresso lato piazzale Verdi, per visionare una delle altre strutture dove i lavori languono da ormai tantissimi anni e dove i commissari hanno effettuato un primo sopralluogo proprio nella giornata di ieri per verificare lo stato dell’arte nella parte invece relativa all’area Campus e Museo del fumetto.