“Commissione al lavoro sul futuro di Geal. Inutile scavalcarla“

1Stefano Pierini, presidente della commissione comunale speciale sul Servizio Idrico, che si sta occupando di individuare il percorso futuro di Geal, interviene sulla mozione presentata dal consigliere Daniele Bianucci. “Dispiace che il consigliere Bianucci, con la mozione “No alla multiutility, sì alla ripublicizzazione del nostro servizio idrico” – dichiara Pierini – di fatto svaluti e svilisca il ruolo della commissione speciale sul Servizio Idrico, che presiedo e che sta lavorando incessantemente, tra audizioni, concertazioni ed analisi dei dati, per arrivare ad una soluzione condivisa per il bene della comunità e nel massimo rispetto dell’acqua, bene di proprietà collettiva ed essenziale per la vita di tutti noi. L’obiettivo della commissione è infatti produrre un documento, utile all’amministrazione comunale per delineare con consapevolezza il futuro del servizio idrico. La commissione è il luogo preposto per un auspicabile e propositivo confronto, partendo dalle priorità che sono state individuate nella tutela dell’acqua e dei lavoratori. Scavalcarla con una mozione in consiglio non è utile a nessuno“.