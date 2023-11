Commessa coraggio. Insegue il ladro e recupera la merce

Aveva cercato di scappare dalla profumeria Gardenia di via Fillungo dopo aver rubato un profumo, ma grazie ad una coraggiosa commessa e ad un passante è stato fermato. E’ successo ieri, quando un uomo è entrato nel negozio fingendosi un normale cliente, iniziando a girare per gli scaffali e toccando i prodotti. Ad un certo punto, quando pensava di non essere controllato, ha preso un profumo ed ha iniziato a correre. Per sua sfortuna, una commessa si era accorta della situazione, e si è subito messa alla ricorsa nella centrale via della città, invocando a gran voce l’aiuto dei passanti. Uno di loro, avvertendo il trambusto, ha aiutato la ragazza a fermare il malvivente, con ancora in mano la merce rubata. Il ladro ha subito deciso di riconsegnare il profumo sottratto, per poi darsela a gambe. Nei suoi confronti è stato deciso di non esporre denuncia.