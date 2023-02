Commercio, turismo e servizi: i progetti

Sostenere lo sviluppo occupazionale e favorire l’incrocio tra offerta di lavoro da parte delle imprese e competenze professionali da parte dei candidati: questa la finalità dell’avviso “Gol” (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) in Toscana, per il finanziamento di progetti di riqualificazione (reskilling), nell’ambito del quale le agenzie formative di Confesercenti Toscana Nord, Cescot, e di Confcommercio Lucca Massa-Carrara, Sogeseter, si sono aggiudicate i progetti “RES.T.ART. RESkilling turismo ARTe e cultura” e “RES.E.T. RESklilling commercio e terziario”, finanziati da Regione Toscana con risorse del Pnrr. "I nostri progetti - spiegano il direttore di Cescot Toscana Nord Roberto Maurella, e il responsabile Area Formazione di Sogeseter Andrea Giammattei - prevedono percorsi gratuiti di formazione professionale di breve durata (circa 3 mesi), comprensivi di stage in azienda, incentrati su competenze pratiche".