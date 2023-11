Commercio, sport, imprenditoria. Premio “Mercurio“ alle eccellenze. Per la prima volta cerimonia in città

E’ stata la prima volta che la nostra città ha ospitato l’evento. Quest’anno infatti è stato deciso di cambiare location rispetto alla tradizionale sede di Firenze, e promuovere così a Lucca la cerimonia di consegna del Premio Mercurio Toscana, l’onorificenza che la "50&Più", associazione del sistema Confcommercio regionale, assegna ai maestri del commercio e ad altre eccellenze toscane che si sono contraddistinte in vari campi.

Cinque i premiati per quanto riguarda la provincia di Lucca: Mimmo D’Alessandro, Andrea Lanfri, Marialina Marcucci, Lorenzo Bertuccelli Fanucchi e Umberto Tenucci. Un riconoscimento importante che premia il valore imprenditoriale, ma anche i meriti sociali e culturali. Alla sua quarta edizione, il prestigioso evento come detto cambia location, spostandosi all’interno dell’auditorium della chiesa di San Francesco.

La cerimonia ha preso il via con un minuto di silenzio, dedicato alle vittime dell’alluvione, seguito poi dal coro di "50&Più", nonché coro di Lucca, che ha intonato l’Inno d’Italia. Per l’occasione, le massime autorità regionali, presenti sul palco per la premiazione, affiancate dal segretario generale della "50&Più" Gabriele Sampaolo e dal vicepresidente nazionale nonché presidente regionale Antonio Fanucchi. "50&Più è un mondo di volontari ed è questo che fa la nostra forza - spiega Antonio Fanucchi - la voglia di fare è ciò che rende possibile tutto questo. Sono stato felice di ospitare l’evento nella mia città, dove sono nato e cresciuto. Il premio è importante, non solo per le eccellenze di Confcommercio, ma per atleti, sportivi, medici e artisti che grazie all’impegno che mettono nelle attività riescono a conquistare l’eccellenza".

Un’introduzione riflessiva, che ha fatto leva su argomenti attuali, che toccano sia il nostro territorio che questioni estere importanti. "È bello valorizzare il lavoro delle persone - dichiara il presidente della Provincia, Luca Menesini, invitato sul palco per la premiazione - e dare un esempio significativo anche alle nuove generazioni, riuscendo a dimostrar loro che c’è sempre qualcuno che ce l’ha fatta e che tutto è possibile. Nonostante il momento di crisi generale che l’umanità sta vivendo, anche per questioni legate al cambiamento climatico, mettersi in gioco deve essere l’esempio. Perché ciò che fa la differenza sono persone valorose che riescono a mettersi in gioco. E questa associazione mette in risalto chi ce l’ha fatta".

Mercurio è protettore non solo del commercio e dei commercianti, ma di chi come loro riesce a tramandare una passione in vari ambiti come la medicina, lo sport, l’oratoria e l’insegnamento dell’imprenditore e della sua intraprendenza. Ecco cosa significa ricevere questo premio. "Sono orgoglioso di ospitare il premio nella mia città, ringrazio Antonio e chi ha permesso questo - afferma il sindaco Mario Pardini - . Ho provato a far commercio, so cosa significa e penso che il successo si quantifica nel valore sociale che si dà agli altri, cioè trasmettere la passione, metterla al centro di una storia e tramandarla. È importante riuscire a dare speranza e questo è ’50&Più’, esempi positivi che si contrappongono ad immagini terribili come quelle attuali".

Tra i 48 premiati, per la provincia di Lucca sono stati Mimmo D’Alessandro, imprenditore, patron del Lucca Summer Festival, che ogni anno porta decine di migliaia di persone non solo in città, ma in tutta la provincia. Andrea Lanfri, atleta paralimpico e alpinista lucchese, detentore di molti record. Come unica rappresentante femminile, Marialina Marcucci, imprenditrice, politica e presidente del Carnevale di Viareggio. Segue Lorenzo Bertuccelli Fanucchi, per la sua azienda di Porcari di ingrosso al dettaglio e Umberto Tenucci, per la sua storica attività nel centro città.

Al termine della cerimonia, gli sbandieratori e musici della città di Lucca, in costume storico e muniti di chiarine e tamburi, hanno dato inizio ad un corteo fino alle porte del Real Collegio, per concludere l’evento con un rinfresco.

Rebecca Graziano