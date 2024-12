Commerciale sviluppo per realtà immobiliare

Unimpiego è la società di Confindustria, autorizzata dal ministero del Lavoro, che si occupa di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Attraverso il portale online www.unimpiego.it, è possibile caricare il proprio curriculum vitae, consultare le offerte di lavoro suddivise per provincia o regione e candidarsi direttamente alle posizioni aperte. Tra le opportunità attualmente disponibili, la ricerca di un commerciale sviluppo per una realtà immobiliare in forte espansione nella provincia di La Spezia. La figura selezionata sarà responsabile dello sviluppo del portafoglio clienti, della ricerca di immobili da acquisire e della gestione dei contatti tramite software Crm. È richiesta auto propria. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo: [email protected].