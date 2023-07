Commemorazione dell'Avvocato Giampaolo Bertoni, Condoglianze da La Nazione e dall'intera Lucca

Grande commozione in città per la scomparsa dell’avvocato Giampaolo Bertoni, che nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi e che era davvero benvoluto da coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Bertoni, 86 anni, è stato presidente della Commissione mista conciliativa (Cmc) dell’ex Asl 2 di Lucca per più mandati, dal 2002 al 2009. Si tratta di un organismo di tutela del cittadino, di secondo livello, che ha il compito di esaminare i fatti più delicati oggetto di reclamo.

E tra i tanti messaggi di cordoglio c’è anche quello dell’Asl Toscana nord ovest. "Bertoni - si legge nella nota - era stimato e apprezzato da tutti, sia dalla componente aziendale che dai rappresentanti dei cittadini, per la sua competenza e per la sua straordinaria capacità di mediare, accompagnata sempre da garbo ed educazione, nel trattare anche le questioni più complesse. Alla famiglia giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale e di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di lavorare con Giampaolo Bertoni e di apprezzarne le qualità umane e professionali".

Bertoni, da sempre amante dello sport e che in gioventù aveva avuto un’esperienza come calciatore della Sampdoria, è stato anche presidente nazionale dell’Associazione Veterani dello Sport e delegato provinciale del Coni di Lucca. Un suo ricordo viene tracciato anche dal Panathlon Club di Lucca, di cui è stato presidente. "L’avvocato Bertoni - si legge nella nota - è stato una figura di spicco del mondo dello sport. E’ stato il decimo presidente del Panathlon di Lucca, negli anni ’90. Nel periodo in cui ha presieduto il club, è stato festeggiato Stefano Ticci, medaglia di bronzo di bob a 2 alle olimpiadi invernali di Lillehamer. Si è inoltre svolto l’importante evento “Tra etica e bioetica nello sport“ e sono stati celebrati i successi della “mamma volante“ Maria Canins e i successi alle Olimpiadi e ai Mondiali dei soci Albano Pera e Carlo Chines. Alla famiglia giungano le condoglianze del Club di Lucca per la scomparsa di un grande uomo e di un caro amico del Panathlon e dello sport lucchese".

E anche il Coordinamento Enti di Promozione Sportiva della Lucchesia esprime il proprio cordoglio: "Giampaolo grande sportivo, già presidente nazionale dell’Associazione Veterani dello Sport e Delegato provinciale del Coni di Lucca, è stato un testimone e motivatore dello sport come disciplina e stile di vita. Dirigente del Coni, lo ricordiamo vicino allo sport di base, partecipe con entusiasmo alla sua diffussione e sempre pronto ad aiutare gli Enti di Promozione Sportiva e il mondo dell’Associazionismo in generale. Caro Giampaolo, ci mancherai, con umiltà cercheremo di affermare i valori dello sport che ci hai consegnato".

I funerali si terranno domani alle 15.30 nel Centro Parrocchiale di Sant’Anna di via Togliatti. Alla famiglia, giungano le condoglianze anche da parte de La Nazione.