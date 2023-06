Comitato tuoni e fulmini Scontro anche su Venezi

LUCCA

Ancora tuoni e fulmini all’interno del Comitato per le celebrazioni del Centenario Pucciniano presieduto dal maestro Alberto Veronesi e, ancora una volta, al centro delle dure contrapposizioni dei membri sono metodi e impegni di spesa. Nella riunione del 7 giugno scorso, a rimanere indigesti ad alcuni membri sono stati i compensi previsti per il concerto di Placido Domingo (30mila euro) previsto per il 16 luglio, ma anche i ritardi nell’allestimento del programma per il 2023. Rilievi che per Veronesi sono risibili, perché già per quest’anno saranno presenti artisti di portata internazionale nel programma delle celebrazioni.

Affermazioni che non hanno convinto, tra gli altri, la professoressa Biagi Ravenni, ma anche la stessa Provincia di Lucca, rappresentata da Paolo Benedetti e altri che hanno visto nel concerto del 16 luglio a Torre del Lago, per costi e organizzazione, un evento da evitare. A dissociarsi sono stati ben in sette rappresentanti di vari istituzioni, ma alla fine il "Gala Puccini e i suoi contemporanei" è passato sia pure con la questione del tariffario da approfondire. A maggioranza (con il voto anche del Comune di Lucca) è passato anche il programma del concerto "le donne di Puccini" per il 23 luglio al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago Puccini con un costo pari a oltre 151mila euro.

Comune di Lucca che però ha mostrato il pollice verso sul tour da 70mila euro Callas-Puccini, 100 anni della nascita di Maria Callas, 100 dalla morte di Puccini al punto che Veronesi ha rinviato la discussione in attesa di acquisire altro materiale sull’evento. Discussioni anche sul concerto dell’11 luglio in piazza Napoleone a Lucca "Antologia pucciniana" diretto da Beatrice Venezi che ha un costo complessivo pari a 150mila euro. A mettersi di traverso, Biagi Ravenni, che è un’esperta nominata dal Ministero della Cultura, Girardi altro esperto di nomina ministeriale, la Provincia di Lucca, la Fondazione La Scala di Milano, la Fondazione Simonetta Puccini e persino il Centro Studi Giacomo Puccini. Anche questo evento è passato a maggioranza. Come solo a maggioranza (risicata) passa il contributo istituzionale forfettario di 100mila euro al Festival Puccini di Torre del Lago per fini istituzionali e campagne promozionali del festival regionali e nazionali, inclusive di pubblicità e ogni altro fine istituzionale per l’anno 2023.

Fabrizio Vincenti