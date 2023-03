Comitato Pucciniano Del Ghingaro bacchetta "Bisogna abbassare i toni"

Abbassare i toni ed evitare la politicizzazione continua del Comitato per le celebrazioni pucciniane: lo chiede il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro all’indomani dell’ennesimo botta e risposta tra il Pd e il presidente del Comitato Alberto Veronesi. Il primo cittadino di Viareggio sembra essersi stancato del cliché che va ormai avanti da mesi e tira le orecchie allo stesso maestro Veronesi con il quale ha un rapporto che va avanti da anni, sia pure tra qualche alto e basso.

"Invito il presidente Veronesi ad abbassare i toni – scrive in una nota Del Ghingaro– le forze politiche hanno il diritto di protestare e il comitato il dovere di lavorare. Si risponda con i fatti in trasparenza e correttezza, a chi solleva polemiche, giuste o sbagliate che siano, sull’operato di un rappresentante istituzionale, tanto più se nominato dal Presidente del Consiglio. Non è bello leggere continue risposte piccate nei confronti degli interlocutori più o meno informati, che legittimamente usano la politica per contrastare una nomina a loro non gradita e sollevare perplessità sulla conduzione del Comitato, che deve necessariamente attenersi a criteri di competenza, rigore e metodo".

Per Del Ghingaro, il Comitato non deve avere colore politico, proprio per evitare lo snaturamento dei propri compiti e finalità e per questo motivo chiede di evitare di alimentare scontri, richiamando la necessità di far comprendere per intero l’importanza dell’organismo nato per celebrare i cento anni dalla morte del Maestro. Ma serve che lo stesso Veronesi si tragga dalla stretta della polemica politica.

"Le dimissioni di alcuni membri – aggiunge Del Ghingaro – possono alimentare dubbi o strumentalizzazioni in alcuni interlocutori: si spieghino le motivazioni addotte da chi ha deciso di fare un passo indietro, senza ricami politici che altro non fanno che acuire i contrasti. Lo si faccia rispettando il prestigioso incarico istituzionale ricevuto e si lasci ad altri l’esercizio del diverbio politico. Le controversie continue hanno stancato tutti, i battibecchi in punta di penna anche. Si metta mano alle cose fa fare con ancora più vigore ed efficienza, e lo si faccia senza sollevare polveroni: lo dobbiamo al Comitato e alle nostre comunità. Abbassare i toni e lavorare per Puccini: questo è ora necessario fare".