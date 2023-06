Comitato Puccini, Raspini attacca ”Ancora imbarazzi senza tregua”

Ancora una presa di posizione del capogruppo del Pd in consiglio comunale Francesco Raspini in merito al Comitato delle celebrazioni pucciniane.

"L’imbarazzo continua – attacca Raspini – per ora dal Comitato abbiamo assistito a scandali, problemi a catena, dimissioni, sostituzioni di componenti: ma fatti, eventi, programmi concreti e sopratutto, a 6 mesi di distanza dall’inizio del 2024, il racconto e la condivisione di una strategia di quello che si vuole effettivamente fare per celebrare Giacomo Puccini nel biennio 24-26, neanche l’ombra; in ogni caso, se anche qualcosa fosse stato deciso è stato tenuto ben nascosto, visto che tutti si chiedono cosa verrà realizzato e nessuno sa niente".

Prosegue il capogruppo del Pd: "Abbiamo invece capito che c’è una funzione che il Comitato riesce ad assolvere piuttosto bene, elargire risorse a chi fa parte del Comitato stesso. Un esempio. Partiamo dal presidente, Alberto Veronesi. Ci risulta, siamo sicuri che non verremo smentiti, che il ruolo di presidente debba essere gratuito, cioè senza oneri a carico della collettività, eppure non troppo tempo fa il presidente, nonostante la contrarietà di buona parte dei componenti del Comitato, ha fatto in modo di farsi nominare direttore artistico dell’organismo, potendo così potenzialmente percepire un compenso quantificato in 30mila euro".

Attacca ancora Raspini: Ci risulta, inoltre, che questa stessa nomina sia stata mandata al Ministero per opportuna verifica proprio per quanto riguarda la legittimità degli aspetti remunerativi: attualmente, il Comitato sta spettando una risposta in tal senso; inoltre, non si capisce perché il direttore artistico non sia stato scelto tramite bando, oppure perché non ci sia stata una condivisione pubblica anche su questo aspetto". Raspini, dunque, usa toni duri su un argomento che da tempo sta seguendo con particolare attenzione. Conclude la nota del capogruppo: "Che dire a questo punto, risolvete quanto prima queste vicenda di bassa cucina, così magari troverete il tempo per dedicare un po’ di attenzione e impegno per mettere a punto una strategia complessiva di valorizzazione del territorio grazie e tramite il nome di Giacomo Puccini".

E rivolgendosi al sindaco Mario Pardini, l’esponente dell’opposizione chiede, con ironia "se il sindaco del comune capoluogo dirà mai qualcosa al riguardo".

