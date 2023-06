Comitato Puccini Accuse, veleni e scontri E’ una lite quasi su tutto

Se c’è una certezza, è che i membri del Comitato per il Centenario Pucciniano, istituito dalla presidenza del Consiglio in epoca Mario Draghi e presieduto dal maestro Alberto Veronesi, non si annoiano.

Da quando ha iniziato materialmente a lavorare, nell’autunno scorso, è stato un susseguirsi di polemiche, dimissioni, tensioni tra i vari (una pletora) componenti. La conferma arriva anche dal verbale del Comitato del 31 maggio scorso, una delle ultime riunioni (tanto per cambiare al calor bianco) tenute dall’organismo. Sul tavolo, gli eventi da proporre per il 2023, a cominciare dal concerto di Lucca dell’11 di luglio prossimo.

Un argomento indigesto per il rappresentante del Teatro alla Scala, Andrè Comploi che ha ritenuto, secondo quanto riporta il verbale non fosse compito del Comitato organizzare questi eventi: manca un programma ed i contenuti delle singole manifestazioni oltre la cachet complessivo degli artisti.

La stessa professoressa Gabriella Biagi Ravenni, esperta nominata con decreto ministeriale, durante la riunione ha avanzato dubbi sulla differenza tra i fondi 2022 e quelli a disposizione nel 2023, oltre a ritenere l’evento “Le donne di Puccini“ obsoleto. Posizioni condivise anche da Virgilio Bernardoni rappresentante del Centro Studi Giacomo Puccini e anche da Patrizia Mavilla, in rappresentanza della Fondazione Simonetta Puccini.

Una spaccatura netta in cui il sindaco di Lucca Mario Pardini, sostenuto anche da quello di Pescaglia Andrea Bonfanti, pur non dichiarandosi d’accordo con le critiche, sottolinea che non condivide il metodo di lavoro scelto. Insomma, la scelta di programmare spettacoli e di sceglierne alcuni in particolare, è stata un altro motivo di forte divisione. Anche l’ipotesi di un requiem per Verdi viene criticata da alcuni membri del Comitato, così come il bando (da 2 milioni) per un centro media che si occupi di tutte le iniziative promozionali.

Infine, a creare scompiglio, anche la questione sul bando per la tutela dei luoghi pucciniani. Da Biagi Ravenni vengono avanzati dubbi sui progetti del Comune di Bagni di Lucca (lavaggio delle tende e sistemazione delle poltroncine per 21mila euro), e su quello del Conservatorio di Milano (80mila euro) per la riesumazione di una serie di busti legati all’istituto, ma che avrebbe poco o nulla a che fare con Puccini. Biagi Ravenni, infine, non ritiene coerenti gli importi riconosciuti all’associazione Lucchesi del Mondo e quelli alla Fondazione Simonetta Puccini per i lavori ad alcuni luoghi della memoria pucciniana.

Posizione ribadita anche alla rappresentante di quest’ultimo organismo, Mavilla a cui viene poi deciso di raddoppiare quasi l’importo iniziale e da Comploi. Dopo tre ore di discussioni, infine le votazioni che ripartiscono i primi fondi con alcuni voti contrari su Bagni di Lucca e il Conservatorio di Milano.

Un’altra seduta volge al termine. Ma che fatica.

Fabrizio Vincenti