Comitato celebrazioni pucciniane Si dimette anche il secondo tesoriere

Fuori anche il secondo. Si è conclusa dopo poco più di tre mesi anche l’esperienza da tesoriere del Comitato per le celebrazioni pucciniane di Giovanni Bussu. Bussu, con trentacinque anni di esperienza in posizioni di vertice in primarie banche nazionali, era stato nominato lo scorso 5 dicembre e le dimissioni sarebbero da legarsi a nuovi incarichi professionali. Dunque, per il Comitato che nelle scorse settimane era riuscito a ritrovare un po’ di tranquillità dopo le dure polemiche e a rendere operativi i bandi per le cifre stanziate per il 2022, si tratterà ora di trovare una terza figura per il delicato ruolo di gestore dei conti. Un percorso davvero travagliato se si considera che l’istituzione del Comitato risale all’agosto del 2022. Nel novembre scorso, sul tavolo del presidente Alberto Veronesi, erano arrivate le dimissioni del precedente tesoriere, ovvero Nicola Bellini, dopo soli due mesi dalla nomina perché in rotta di collisione proprio con il numero uno del Comitato. "Il dissenso – scriveva Bellini il 19 novembre – non riguarda il merito delle singole iniziative. Da parte mia vi sono però irrinunciabili ragioni personali di coerenza con i valori che hanno ispirato tutti i miei ruoli pubblici...".