Comitato Adesso è l’ora delle scelte

Francesco

Meucci

Nei mesi scorsi si era fatto un gran parlare del Comitato e, soprattutto, del modo con cui il suo presidente, il maestro Alberto Veronesi, lo gestiva. Erano partite bordate, anche decise e qualcuno era già pronto al cambio alla guida dell’organismo. Veronesi, rientrato a Lucca dopo l’esperienza di candidato con FdI alle elezioni regionali della Lombardia, è invece rimasto in sella e l’altroieri ha presieduto il cda che ha approvato il bilancio 2022 (un po’ all’ultimo tuffo, visto che andava licenziato entro oggi...). Il tutto con la supervisione del tesoriere, il lucchese Luciano Fazzi; terzo a ricoprire questo ruolo in neanche un anno di vita del comitato. Ebbene, adesso, però, è il tempo di dare una svolta decisa verso quelle idee, progetti e programmi che siamo convinti arriveranno per celebrare degnamente il 2024, appunto l’anno pucciniano. Lo chiedono le istituzioni – chi più con fare defilato, chi con toni più decisi – ma soprattutto lo chiede la città che adesso vuol sapere se e cosa si farà. Se poi si tratterà di sistemare il Teatro del Giglio anziché riaprire il Caffé Di Simo forse poco conta; perché in questo momento la paura di tutti è che dopo tanto chiasso, non si faccia niente o davvero poco.