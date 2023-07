Comics&Games Già ventimila i tagliandi venduti

Polverizzati in un attimo 20mila biglietti nella prima “finestra“ Comics, la prevendita online aperta ieri con i cosiddetti “Early bird“ a prezzo ridotto. Le più gettonate sono risultate le giornate di venerdì 3 e sabato 4 che, da sole, hanno fatto il “pieno“ con circa 9mila ticket già accaparrati. Nel dettaglio alle 19,30 di ieri, per la prima giornata dei Comics di mercoledì 1 novembre, erano già stati venduti 2.932 biglietti, altri 4.120 per giovedì 2 novembre, 4.816 venerdì 3, ben 5.033 per sabato 4 e 3.257 per domenica 5. Sold out i 250 level up, i biglietti premium che permettono il “senza code“. Numeri al moltiplicatore anche per effetto degli abbonamenti spalmati su più giorni. E l’assalto continua.