Comics, i primi ospiti musicali In vendita i biglietti dei concerti

Mancano poco meno di 100 giorni al festival e Lucca Comics & Games annuncia i primi appuntamenti di musica dal vivo e apre la vendita dei biglietti per tre dei cinque concerti in programma. Gli eventi vedono momenti di musica irlandese folk, metal e perfino il grande ritorno degli Oliver Onions, protagonisti delle sigle di cinema e tv degli anni ’70 e ’80. I fratelli De Angelis saranno a Lucca il 3 novembre per festeggiare i 60 anni di successi e produzione discografica: 19632023 (sono loro per esempio Sandokan e le più note canzone dei film di Bud Spencer e Terence Hill) . A loro si uniranno sul palco tanti amici con i quali il duo ha collaborato durante la lunga carriera: star internazionali dei telefilm anni ’80 e celebrities del pop italiano. Hanno composto da più di 200 colonne sonore, tantissime sigle di programmi, serie tv e cartoni animati, oltre 400 singoli e 200 LP nel mondo in varie lingue.

Mentre Lucca Comics & Games ha venduto già quasi 79 mila biglietti in modalità early birds (ovvero offrendo uno sconto a chi acquista l’ingresso con grande anticipo) si annunciano alcune novità di quest’anno, come la nascita di uno spazio totalmente nuovo dedicato alla musica: LC&G Music Tent, una tensostruttura, che sorgerà vicino al palazzetto dello sport, per offrire al pubblico un programma ancora più ricco. Quasi tremila metri quadri per un massimo di 3500 spettatori, con un allestimento pensato per gli eventi di carattere musicale e teatrale.

La LC&G Music Tent offrirà un programma di spettacoli pomeridiani e serali, per tutti i cinque giorni di manifestazione (15 novembre). L’area dedicata alla musica apre il 1° novembre con lo spettacolo "Spirits of Folk" con i Myrkur, Gens D’Ys e Andrea Rock & The Rebel Poets che si alterneranno sul palco sotto il segno del folk irlandese. Il 2 novembre ecco "Battle of Empires" insieme ai Galactic Empire e ai Wind Rose, con la cosplay heavy metal tribute band di John Williams più amata della galassia, che toccherà Lucca con il suo spettacolare tour, seguita dai "nani" più potenti del power metal, che contano milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma come funzionerà? Nel pomeriggio si potrà accedere agli spettacoli solo con il biglietto del festival, mentre per i concerti serali (inizio alle 21,30) sono previsti ticket a parte, già acquistabili fino ad esaurimento posti. Chi ha già i biglietti (in modalità early bird" avrà uno sconto (per info mail all’indirizzo [email protected]). Chi acquista adesso i biglietti dei concerti, può anche contestualmente prendere il biglietto per il festival, con ingresso nello stesso giorno del concerto. La prevendita dei soli biglietti del festival riaprirà il 5 settembre.