Come utilizzare i campi incolti Arriva la “banca della terra“

Arriva a Capannori la Banca della Terra. "Grazie all’iniziativa di Fratelli d’Italia che, attraverso il suo capogruppo Matteo Petrini, ha presentato una apposita mozione, anche Capannori si doterà di uno strumento amministrativo in ambito agricolo, la Banca della Terra – si legge in una nota - questa novità riguarda le terre incolte, che vanno classificate e poi messe a disposizione di persone dai 18 ai 40 che possono quindi coltivarle e trarre un reddito da questa occupazione, che ha anche altri risvolti positivi, legati alla cura del territorio. Siamo soddisfatti perché la vocazione rurale di Capannori è lo scenario ideale di questo progetto che ha costo zero per l’amministrazione comunale, supera l’esperimento degli orti urbani creando vere opportunità di lavoro, in un momento in cui anche Coldiretti sta rilevando un ritorno all’agricoltura con la nascita, in Italia, di ben 17 nuove aziende agricole di media al giorno".