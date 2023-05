Come richiedere il bonus idrico

Torna il bonus idrico per le famiglie di Montecarlo più disagiate. Le domande possono essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune oppure inviate per mail all’indirizzo: [email protected] - fino al 31 maggio 2023. Un rimborso direttamente sulla bolletta dell’acqua che fa affidamento sulle risorse destinate ai comuni dall’Autorità idrica toscana ( Ait), e può arrivare fino al 50% dell’importo annuale dovuto per l’anno solare precedente, nei limiti delle disponibilità assegnate. Possono fare richiesta tutti i residenti nel Comune di Montecarlo con attestazione Isee in corso di validità di valore pari o inferiore a euro 15.000, elevata a 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.