"Come ci siamo riappropriati del monumento"

Fazzi, il rapporto tra Lucca e le Mura faceva discutere anche durante il suo mandato.

"Ci siamo riappropriati delle nostre bellissime Mura molto gradualmente, seguendo un percorso a tappe, molte delle quali sofferte e oggetto di discussioni che non di rado hanno rasentato lo scontro. La chiusura graduale al traffico leggero e pesante che le utilizzava come prima circonvallazione; i lavori di restauro iniziati nel 1985 con progetti ambiziosi ma spesso anche tortuosi; il progressivo restringimento della carreggiata, con la eliminazione quasi integrale della doppia carreggiata. La liberazione degli spalti dagli utilizzi impropri come parcheggi, attività commerciali, fiere ed esposizioni, strutture sportive per restituirli al loro aspetto originario. Il restauro delle casermette; la graduale illuminazione della passeggiata, prima, e poi l’illuminazione dell’esterno e degli spalti. La strutturazione e il consolidamento della manutenzione del verde; gli interventi ultradecennali su centinaia di piante colpite da una serie di patologie censite in un apposito Sistema Informativo delle Alberature e progressivamente trattate o sostituite con nuovi esemplari. Questo percorso ha visto impegnata tutta la città ma ha visto in prima linea il Comune, la Soprintendenza, la storica e gloriosa associazione Ciscu (Centro internazionale per lo studio delle cerchia urbane) che dalla metà degli anni sessanta si è fatta carico di raccogliere documentazione e promuovere lo studio del Monumento cittadino e di estendere la sensibilità e le competenze necessarie ad una progettazione più appropriata degli interventi, Italia Nostra, ma anche tutte le forze politiche presenti in consiglio".